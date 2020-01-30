Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует, заявили священнослужители Русской православной церкви, опрошенные РИА Новости.

«Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос», — сказал настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.

Он также отметил, что в России нет зафиксированных случаев заболевания коронавирусом, поэтому прихожан и священнослужителей подворья угроза распространения эпидемии «хоть и не пугает, однако, конечно, вызывает озабоченность». В храме теперь еженедельно будут служить молебны о здравии тех, кого постигло это опасное заболевание.

В свою очередь известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш) также отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какие-то ограничения на причастие во время эпидемии и существует ли угроза заражения через евхаристические сосуды, с которыми соприкасается масса верующих. По его словам, еще задолго до развития современной гигиены и эпидемиологии люди умели находить пути распространения инфекции, и «никогда святое причастие к ним не относилось», а «если бы такой случай был, о нем на всех углах непрерывно трубили бы враги Христа».

При этом иеромонах Макарий отметил, что совсем не против различных гигиенических мер, «совершенно естественных для здравомыслящих людей». Например, чтобы болеющему или боящемуся заразиться приходить в храм в медицинской маске.

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