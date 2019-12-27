Несколько человек обвинили викария государственной Церкви Англии в жестоком обращении, избиениях и заявили, что он заставлял их делать ему массаж. Об этом сообщает Daily Mail.

Пять человек анонимно рассказали, что 77-летний священнослужитель Джонатан Флетчер отпускал неуместные комментарии на тему секса и спрашивал их о мастурбации. Daily Mail описала пожаловавшихся прихожан как «уязвимых взрослых, которые искали духовного руководства» Флетчера.

По их словам, викарий заставлял их раздеваться и сидеть вместе с ним в сауне, а затем делать массаж. Также Флетчер якобы заставлял их принимать ванны со льдом.

Один из заявителей утверждает, что Флетчер бил его обувью по голой спине.

Сам викарий отрицает, что он унижал людей. Он заявил, что все «наказания» были «абсолютно несексуальными» и устраивались они «по обоюдному согласию». По словам Флетчера, он искренне сожалеет, что причинил кому-то боль.

«Если бы я знал, кому причинил вред, я бы попросил у них прощения», — заявил он.

Флетчеру уже запретили проповедовать в его церкви в Уимблдоне. Его действия проверит полиция.

Церковь предложила «независимую пастырскую и консультативную поддержку» тем, кто дал против него показания.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Англии сотрудница детского дома для неблагополучных подростков хвасталась, что «может превратить любую женщину в лесбиянку», и довела коллегу до увольнения.

По словам коллеги, 38-летняя Сиан Мозес пыталась поцеловать ее, неуместно прикасалась к ней, рассказывала о своих фантазиях и секс-игрушках. Совет по образованию решил, что поведение Мозес было неуместным, но она не совершила неприемлемых профессиональных проступков. Это означает, что она сможет вернуться к работе с детьми.

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