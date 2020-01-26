Протоиерей Всеволод Чаплин был человек очень остроумный, со своеобразными часто взглядами на разные события и явления в жизни церковной и внешней, рассказал «Известиям» в воскресенье, 26 января, священник Владислав Цыпин.

«Непростой, наверное, в общении. Может быть, трудноуправляемый. Он занимал важную должность в свое время в церкви, возглавлял Отдел по связям с общественно-политическими организациями, который потом вошел в состав отдела по информации», — отметил он.

Цыпин добавил, что Чаплин был очень способным: работая на разных должностях, протоиерей часто готовил проекты и документы и обладал в этом незаурядными способностями. «Мог за ночь сочинить доклад, например», — добавил священник.

Ранее в этот же день о смерти священнослужителя сообщил его помощник Евгений Жулев. Чаплину был 51 год. На данный момент причина смерти неизвестна.

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался у храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Он окончил Московскую духовную семинарию в 1990 году, в 1994 году — Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей.

В 1999 году был возведен в сан протоиерея. С 2009 по 2015 год занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года — заместитель главы Всемирного русского народного собора.

С 2009 по 2016 год был настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве, с февраля 2016 года указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.