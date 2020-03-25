Все новости на карте

Все что в настоящее время происходит с человечеством это не наказание, а скорее "научение" Бога. С таким предположением выступил иеромонах Макарий (Маркиш), сообщает РИА "Новости".

Коронавирус не может являться наказанием, так как оно, например, бывает за шум после 22.00, а в данном случае речь идет о том, что "из-за своего невнимания сам набил себе шишку на лбу".

Священник полагает, что у человечества есть много поводов к "научению".

На вопрос журналистов, можно ли считать эпидемию коронавируса божественным провидением, он заявил, что "все происходящее Богу известно, но не предопределено".

Видео дня. «Она нас не сожрет?»: фитнес-тренер оскорбил клиенту