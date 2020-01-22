Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что за свои книги получает миллионные гонорары. По его словам, эти деньги составляют его основной доход.

В качестве примера Иларион привел свой шеститомник об Иисусе Христе, который был издан на нескольких языках. «За каждый том на русском языке я получил в среднем около 300 тысяч рублей гонорар и еще от 500 до 700 — процент с прибыли от продаж. Итого по миллиону за том» — цитирует митрополита РИА «Новости». Он добавил, что также получает гонорары за свои музыкальные произведения и документальные фильмы. По его словам, он тратит эти деньги на «себя, близких и благотворительность».

Также Иларион опроверг информацию о том, что владеет недвижимостью в Испании и шестикомнатной квартире в Москве. Однако признался, что действительно имеет четырехкомнатную жилплощадь в столице. По его словам, он купил ее в 2005 году за 6 млн рублей, уточнив, что не знает сколько эта жилплощадь стоит сейчас.

Кроме того, митрополит опроверг информация о том, что он владеет двумя автомобилями Mercedes-Benz. Иларион уточнил, что он ездит на Genesis 2016 года выпуска. Он добавил, что подарит «Мерседес», если у него их кто-нибудь найдет.

Ранее в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» митрополит Волоколамский Иларион призвал поделиться богатых с бедными ради справедливости в обществе, пишет «Национальная служба новостей».

Видео дня. 13-летняя школьница забеременела от 4-классника