Протодиакон Андрей Кураев в интервью «Известиям» рассказал, как россиян могут обманывать в православных храмах. По его словам, речь идет о молитвах, которые заказывают прихожане.

Священник пояснил, что в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре к паломнику, стоящему у алтаря может подойти монах и вручить ему записки, чтобы он молился по заказу верующих.

«Люди хотели, чтобы монахи поминали их близких, а те это скидывают на паломников. В больших многолюдных храмах происходит то же самое», — пояснил Кураев.

По данным издания, в связи с появлением онлайн-сервисов, с помощью которых можно заказать молитву, исповедоваться в чате или поставить свечу, в преддверии праздников в интернете появляются мошеннические сайты, предлагающие несуществующие услуги. Аферисты активизируются особенно в канун Рождества и Пасхи.

Ранее, как сообщал «Рамблер», православную общественность возмутили серьги Ксении Собчак с изображением Иисуса Христа. Украшение вызвало массу негатива со стороны подписчиков телеведущей в Instagram. При этом настоятель одного из столичных храмов Всеволод Чаплин заявил, что журналистка «играет» со священными изображениями, обвинил ее в этой связи в том, что она открывает таким образом дорогу нечистой силе, и рекомендовал ей вынуть серьги из ушей, поставить их перед собой и помолиться Иисусу Христу о том, чтобы тот «поставил разум выше приколов».

Видео дня. Женщина получила срок за дочь, снявшуюся в порно