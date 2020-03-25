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В ситуации пандемии общество должно проявить солидарность: богатые — помочь нуждающимся, а государство — обеспечить социальные гарантии, сообщил РИА Новости канцлер курии Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Игорь Ковалевский, назвав меры, озвученные президентом РФ «своевременными».

Ранее в среду Владимир Путин в обращении к россиянам предложил меры увеличения выплат в бюджет — обложить налогом в 15% выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящих за рубеж, а также ввести налог в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если их общий объем у гражданина превышает один миллион рублей. Полученные государством от принятия этих двух мер средства он предложил направить на «поддержку семей с детьми, помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном».

«Меры, озвученные президентом, своевременны. В таких экстремальных для общества ситуациях, как сейчас с коронавирусом, должна проявляться общественная солидарность. Те, у кого ситуация лучше, например, более богатые, призваны делиться с теми, кто больше нуждается. И власти в определенных случаях могут применять соответствующие меры», — сказал РИА Новости Игорь Ковалевский.

По его словам, многие страны мира приняли беспрецедентные решения по борьбе с коронавирусом.

«Речь идет не только о предотвращении пандемии, но и о том, что люди, находясь на вынужденном карантине, несут экономические убытки. Поэтому правительство должно обеспечить людям, особенно малозащищенным слоям населения, социальные гарантии», — подчеркнул представитель Римско-католической церкви.

Он напомнил, что в католических храмах постоянно, вне зависимости от эпидемии коронавируса, помогают нуждающимся.

«Российские католики открыты к нуждам людей разных конфессий. Например, наш приход неоднократно собирал пожертвования для детского онкологического центра. Регулярно проходят акции в поддержку нуждающихся прихожан. Это обычная пасторская работа», — подытожил священник.

Ранее сообщалось, что собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в связи с распространением коронавируса будет совершать мессу (богослужение) без участия верующих. Однако "приход транслирует богослужения онлайн и оказывает поддержку тем, кто в ней нуждается, а по воскресеньям люди могут получить причастие", — уточнил Ковалевский.

По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. Всего, по данным ВОЗ, в мире заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.

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