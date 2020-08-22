Служба внешней разведки Украины опубликовала первый в истории рекламный ролик своей организации, на котором показано, как украинский шпион «передает» секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию «Мир».

Ролик длится почти 3,5 минуты и называется «Украинский 007».

По сюжету украинский шпион выполняет за границей задание по передаче файлов. За ним охотятся бородатые мужчины, но разведчику удается отправить информацию и скрыться после погони и драки.

Для передачи секретных данных используется нарисованный с помощью компьютерной графики «спутник», в котором легко угадываются очертания станции «Мир» с пристыкованными к ней кораблями «Союз». Орбитальный комплекс эксплуатировался с 1986-го по 2000 год, после чего был затоплен в океане.

Кадр из промо-ролика СВР Украины в YouTube

Ролик вызвал недоумение среди пользователей «Сети».

«Посмотрев этот «шедевр», остается один вопрос — вы действительно себе это так представляете???? НЕ позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. «Агент» на видео «спалился» десятки раз», — написал в комментарии под постом с видео на странице СВР в Facebook Мирослав Макс.

«Получаешь передачу на месте, со всех сторон открытом к обзору, и <…> отправляешься на допросы и в обменный фонд. <…> Отдельно порадовала милость в виде чашки кофе, на которой пальцы остаются в нагрузку следствию. Интересно, бюджет на это был с карманов налогоплательщиков, или «Сагу о разведке» сделали меценаты?» — задался вопросом Артемий Котовский.

«Похоже, что тупо распили бабло на изготовлении ролика. Дешевый треш», — выразил мнение Иван Варко.