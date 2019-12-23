Служба внешней разведки (СВР) России к своему столетнему юбилею, который будет отмечаться в 2020 году, рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов, сообщил в понедельник, 23 декабря, директор СВР Сергей Нарышкин на круглом столе по истории российской внешней разведки.

«Недавно мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников «особого резерва», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Нарышкина, не все из этих людей сейчас живы. Директор СВР отметил, что будет рассказано о их жизни и работе.

25 ноября в СБР сообщили, что легендарная советская разведчица Гоар Вартанян умерла на 94-м году жизни. Отмечается, что разведчица внесла большой вклад в добывание информации, нужной для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

В 1951 году супруги Гоар и Геворк Вартаняны были вывезены в СССР, после чего многие годы супружеская пара разведчиков-нелегалов работала в экстремальных условиях во многих странах мира. В 1986 году, после 30 лет работы на нелегальном положении, супруги вернулись на родину.