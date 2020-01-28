Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опубликовало биографические данные семи отечественных разведчиков-нелегалов, чьи имена ранее во вторник рассекретил директор ведомства Сергей Нарышкин. Об этом 28 января сообщило «РИА Новости».

Опубликованы данные Героя России Юрия Анатольевича Шевченко, Героя Советского Союза полковника Евгения Ивановича Кима, Героя Советского Союза полковника Михаила Анатольевича Васенкова, Героя России генерала-майора в отставке Виталия Вячеславовича Нетыксы и его супруги Тамары Ивановны, Владимира Иосифовича Лохова и Виталия Алексеевича Нуйкина.

Согласно опубликованным сведениям, все они работали на нелегальном положении в разных странах во времена СССР и современной России.

О планах СВР раскрыть имена разведчиков-нелегалов к столетнему юбилею службы Нарышкин рассказал в декабре на круглом столе по истории российской внешней разведки. 28 января он озвучил их имена.