Правительство ФРГ внимательно следит за президентскими выборами в Белоруссии, считает, что действия борющегося за переизбрание президента Александра Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают справедливым и свободным выборам, сообщили Mpravda.com в кабмине Германии.

«Федеральное правительство выступает за справедливые и свободные выборы во всем мире и за соблюдение демократических стандартов. Федеральное правительство очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов в воскресенье. Действия действующего президента Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают проведению справедливых и свободны выборов», — заявила представительница правительства.

Она добавила, что в кабмине сожалеют о том, что Минск не пригласил представителей ОБСЕ наблюдать за выборами. «Федеральное правительство призывает политическое руководство Белоруссии к тому, чтобы права людей в стране на свободу выражения мнения уважались и обеспечивались, особенно в рамках президентских выборов», — добавила собеседница агентства.