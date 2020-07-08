Историк Олег Соколов продолжает удивлять. Как рассказал в суде коллега подсудимого по военно-исторической реконструкции Олег Вербовой, спустя почти сутки после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, доцент СпбГУ принимал у себя гостей. Среди них был и сам Вербовой.

Как отметил свидетель, 8 ноября, примерно в 20:15, историк выглядел усталым. Тем не менее, он вел себя корректно и был спокоен. По его словам, разговоры в тот день шли только об истории. Попутно, хозяин выпивал вместе с гостями.

При этом, как отметил Вербовой, все знали о присутствии Анастасии Ещенко в жизни профессора. Однако в тот вечер, по его словам, гости не поднимали эту тему, сообщает «Росбалт».

Между тем Вербовой утверждает, что видел Ещенко в 2018 году. По его словам, тогда она много командовала Соколовым. «Ну все, Олег Валерьевич, нашел человека, который будет тобой командовать», — думал тогда свидетель.

Если верить данным следствия, то от трупа возлюбленной в тот день историк еще не избавился. Проводив гостей (примерно в 22:15), он принялся за расчленение трупа девушки.

Ранее Соколов попытался оправдать свои действия тем, что любимая юная девушка в какой-то момент превратилась в «чудовище». По его словам, Анастасия якобы без причины устраивала сцены. Она даже пыталась запрещать ему видеться с детьми.

При этом адвокат семьи погибшей считает, что негатив по отношению к детям был вызван у Анастасии именно изменой возлюбленного с их матерью.