Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что некоторые ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, могут быть отменены после 15 июля.

«Нужно признать, что в последнюю неделю у нас отмечено снижение количества новых случаев заражения коронавирусом. Очень надеюсь, что это позволит нам после 15 июля отменить большинство ограничений», — заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.

Ранее президент говорил о том, что после 15 июня может быть отменен обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в Молдавию. Также могут вернуться к работе детские сады.

Ранее власти Молдавии сообщили о 17150 зарегистрированных случаях коронавируса, 560 из которых стали летальными.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.