Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрылся на карантин из-за COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба религиозной общины.

"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинным предписаниям, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", — сообщается на странице монастыря в Facebook.

По данным минздрава Украины, по состоянию на 25 июля, в стране выявлены 63 929 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, в том числе 611 — за минувшие сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.