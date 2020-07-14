Патриарх Константинопольский Варфоломей «символически потерял кафедру» с преобразованием музея Святой Софии (в прошлом главного христианского храма Византии) в мечеть, заявил во вторник Mpravda.com глава экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.

Калинин отметил, что Святая София как главный христианский храм Византии символически остается кафедрой константинопольских патриархов, а при его превращении в мечеть «эта кафедра перестала существовать». «Получается, что патриарх Варфоломей символически потерял свою кафедру», — сказал священник.

Калинин также считает, что произошедшее с собором – «указание Божие» на ошибочность решения выдать томос об автокефалии рскольнической «Православной церкви Украины».

«Великая церковь снова стала мечетью, как ответ и указание Божие на те, ошибки, которые совершены людьми. (Изменение статуса Святой Софии – ред.) — это ответ Константинопольскому патриарху Варфоломею на то, что он делал, разрушая единство православия», — считает Калинин.

Ранее первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что вина за изменение статуса святой Софии «лежит на патриархе Варфоломее, который учинил раскол в мировом Православии». «Выдача лжетомосов украинским раскольникам» привела, по мнению Щипкова, к проблемам во взаимоотношениях православных церквей ослабила мировое православие, «чем и воспользовался Эрдоган».

В свою очередь председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявлял ранее в СМИ, что не разделяет точку зрения, будто Бог наказал патриарха Варфоломея через решение турецких властей по собору Святой Софии. «Я с этим никак не могу согласиться, потому что удар нанесен не по патриарху Варфоломею и не по Константинопольской церкви, а по всему мировому Православию и по всему христианству», — сказал митрополит Иларион в интервью телеканалу «Россия 24».

Собор Светой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианском храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть 1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

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Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

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Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

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Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

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Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

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В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

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Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

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Собор Святой Софии в Стамбуле.

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Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

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В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

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