Мать Игоря Григорьева высказала свое мнение о его возлюбленной.

Мама Игоря Григорьева приехала лично познакомиться с избранницей сына. За день, проведённый вместе с ребятами, женщина уже успела сделать свои выводы о Юле.

«Игорь иногда ведёт себя как сухарь, Юле не хватает мужского внимания. Конечно, она будет так реагировать и эмоционировать. Юля – добрая девочка, заботливая, но эмоции ей мешают. Она очень тактильная, ей нужна постоянная забота, внимание», – считает Светлана Викторовна.

Женщина считает, что у этих отношений есть будущее.

«Я вижу их вместе, и они видят себя вместе. Если мой сын три месяца тратит на девушку, значит, это всё не просто так», – резюмировала Светлана.