Японская компания Suzuki возобновила продажи в Европе компактного внедорожника Jimny, который должен был покинуть рынки ЕС и Великобритании в из-за ужесточения требований к уровню выброса двигателей легковых автомобилей.

Как и предполагалось, в компании выбрали простой способ обойти ограничение. Автомобиль по-прежнему поставляется в Европу с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 102 лошадиные силы, но теперь Jimny оснащен только двумя передними сидениями. Это изменение перевело Jimny в разряд легких коммерческих автомобилей (LCV), к выбросам двигателей которых пока предъявляются менее строгие требования. Также автомобили для Европы оснащаются сетчатой перегородкой, предотвращающей попадание груза из багажного отсека в салон, пишет Motor.ru.

Two seat Jimny commercial vehicle coming to Europe. Alex Goy Ltd needs one for… reasons. pic.twitter.com/opEDMmH61j — Alex Goy (@A1GOY) September 8, 2020

Напомним, на российском рынке Suzuki Jimny доступен уже почти год. Компактный внедорожник предлагается в версиях GL и GLX. Стартовая стоимость машины составляет 1,64 млн рублей. За эти деньги покупатели получат машину с электроприводом боковых зеркал, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях. В оснащение базовой версии также входят ABS, система динамической стабилизации, функция помощи при старте на подъеме и при спуске с горы, а также системы контроля давления в шинах и экстренного торможения. Версия GL с «автоматом» стоит от 1,7 млн рублей.

В версии GLX, стоимость которой начинается от 1,85 млн рублей, Jimny оснащается только автоматической коробкой передач. Оборудование этого автомобиля дополнительно включает передние светодиодные фары с автоматическим корректором и омывателями, окрашенные в черный цвет боковые зеркала с подогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, функцию круиз-контроля, розетки на центральной консоли и в багажном отделении, а также органайзер багажного отделения.

В апреле прошлого года новый Suzuki Jimny стал победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» в номинации «Городской автомобиль», что можно назвать немного ироничным с учетом внушающих уважение внедорожных качеств этой модели Suzuki.