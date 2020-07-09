Японской компании Suzuki придется прекратить продажи компактного внедорожника Jimny четвертого поколения в Европе из-за грядущего ужесточения экологических требований. По этой же причине европейский рынок покинул бренд Lada.

Как напоминает Motor.ru, с 2021 года в ЕС и Великобритании начнут действовать более жесткие ограничения на выбросы углекислого газа двигателями внутреннего сгорания. По новым правилам, средний показатель по всем проданным одним брендом автомобилям не должен превышать 95 граммов CO2 на километр пути. Превышение нормы грозит многомиллионными штрафами. 1,5-литровый бензиновый двигатель, которым комплектуется Jimny в Европе, не соответствует новым требованиям. По этой причине британские дилеры перестали принимать заказы на Jimny, а скоро продавать внедорожник перестанут и в других европейских странах.

Решить проблему Suzuki может двумя способами. Во-первых, компания может начать продавать Jimny как коммерческий транспорт (в версиях без двух сидений заднего ряда). Во-вторых, внедорожник можно оснащать более экологичным двигателем или гибридной установкой, но такая доработка потребует существенных затрат.

Напомним, на российском рынке Suzuki Jimny доступен уже почти год. Компактный внедорожник предлагается в версиях GL и GLX. Стартовая стоимость машины составляет 1,59 млн рублей. За эти деньги покупатели получат машину с электроприводом боковых зеркал, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях. В оснащение базовой версии также входят ABS, система динамической стабилизации, функция помощи при старте на подъеме и при спуске с горы, а также системы контроля давления в шинах и экстренного торможения. Версия GL с «автоматом» стоит от 1,65 млн рублей.

В версии GLX, стоимость которой начинается от 1,8 млн рублей, Jimny оснащается только с автоматической коробкой передач. Оборудование этого автомобиля дополнительно включает передние светодиодные фары с автоматическим корректором и омывателями, окрашенные в черный цвет боковые зеркала с подогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, функцию круиз-контроля, розетки на центральной консоли и в багажном отделении, а также органайзер багажного отделения.

В апреле прошлого года новый Suzuki Jimny стал победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» в номинации «Городской автомобиль», что можно назвать немного ироничным с учетом внушающих уважение внедорожных качеств этой модели Suzuki.