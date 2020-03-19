«Судя по официальным фото, Suzuki Baleno Cross отличается от стандартного хэтча увеличенным дорожным просветом, дополнительными пластиковыми накладками на кузове и штатным багажником на крыше. Кроме того, новинке полагается иная отделка салона и продвинутый мультимедийный комплекс», — сообщает издание «Новые автомобили».

Под капотом «кроссовера» устанавливается 1,4-литровый 95-сильный бензиновый двигатель K14B, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом». Привод — только передний.

В моторной гамме обычного хэтчбека также значатся: «атмосферник» К12M объемом 1,2 литра на 84 л.с. и дизельный агрегат D13A на 1,3 литра и 75 л.с. В качестве трансмиссии для младшего бензинового ДВС предлагается 5МКПП или вариатор, а для дизельного — исключительно механическая КПП.

Suzuki Baleno Cross уже доступен в Колумбии. Цена «паркетника» стартует с отметки 946 тысяч рублей (в пересчете по актуальному курсу). За самый бюджетный хэтч дилеры просят около 565 тысяч рублей.

Пока на территории России Suzuki Baleno не представлен, но в планах на будущее автомобиль значится.