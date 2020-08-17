Певец Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото с женой Виолой и новорожденным сыном Лео.
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Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура! #Лео @violaviva #ВалерийСюткин #Сюткин Фото и оформление #СюткинаВиола @violasyutkina #Family #Love❤️
«Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура!» — подписал он снимок.
Мальчик стал четвертым ребенком 62-летнего певца. У него есть сын и дочь от предыдущих браков, также дочь, рожденная в браке с Виолой.