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Сбежавшего Родченкова вывели на чистую воду

Бывший директорМосковской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал данные ороссийских спортсменах. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Как выяснилось, Родченковудаленно подключался к базе данных наших атлетов и вносил туда изменения. Уследователей есть доказательства. Альтернативную версию архива лаборатории онпередал Всемирному антидопинговому агентству. При этом подлинность содержанияэтих документов не установлена.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют онамеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений вэлектронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проброссийских спортсменов»,

– говорится в сообщении на сайте Следкома.

Как уточнили в СК, изменения в электронную базу вносились в2015-16 годах с ip-адресов,зарегистрированных в Штатах и ФРГ. Интересно, что России отказали расследованииэтого дела. Нашим специалистам не дают возможности проверить данные орезультатах исследования допинг-проб наших спортсменов, которую WADA получило от Родченкова. Крометого, беглого стукача оградили от допросов, даже по видеосвязи.

Пользователи в Сети отреагировали на вести о предательстве Родченкова – некоторые заподозрили WADA в сговоре с ним, другие посулили суровое наказание, которого не удастся избежать (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Видимо ВАДА отмахнулась от этих обвинений в сторону Родченкова , потому что сама принимала в этом участия», «Как ни крутись, не извивайся, а возвращаться в страну которая тебя выкормила и поставила на ноги придётся. Суши сухари, Гриша»,

– пишут они.

Напомним, ранее вокруг России разразился допинговый скандал.За манипуляции с данными столичной антидопинговой лаборатории нашу страну отстранили от участия в Олимпиаде, которая пройдет в Японии, и крупныхмеждународных соревнованиях. Запрет наложили на четыре года.