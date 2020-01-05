Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшегося от рака желудка, состоится в понедельник, 6 января. Об этом 5 января сообщила его супруга Анна Гегечкори на своей странице в Facebook.

«Прощание состоится в Спасо-Преображенском соборе 13:15. Похороны в 15 часов на Киновеевском кладбище», — говорится в посте.

5 января стало известно о смерти Павленко. Хирург, боровшийся с раком желудка на протяжении нескольких лет, скончался в Санкт-Петербурге на 41-м году жизни.

2 января Павленкo опубликовал в своем Facebook прощальное письмо. Врач призвал других людей, страдающих аналогичным заболеванием, не опускать руки.

«Статистика — вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — отметил он.

Павленко также рассказал, что развитие болезни в последние два месяца не оставило ему шансов.

Онкологическое заболевание диагностировали у врача в марте 2018 года. C тех пор он рассказывал в интернете o лечении. Павленко продолжал работать даже после операции по удалению желудка.