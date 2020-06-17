Суперфуды — продукты растительного происхождения с якобы высокой концентрацией полезных элементов. Суперфудами считают семена чиа, зеленую гречку, ягоды годжи и асаи, спирулину, семена льна, пророщенную пшеницу.

В список может входить любой продукт с большим количеством витаминов и минералов, маркетологам остается поднять цену ― и суперфуд готов! Но будет ли он суперфудом на самом деле? Давайте разбираться.

Суперфудов нет

На самом деле, научных критериев для признания продукта суперпищей нет, поэтому все оценки и рейтинги субъективны.

Обещания детокса, вывода токсинов, омоложение и оздоровление — это маркетинговый ход. Суперфудов, которые могут заменить половину рациона или сделать здоровым без усилий, не существует.

Кроме того, не существует официального определения термина суперфуд от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

А еда с пробиотиком — суперфуд?

Йогурт, кефир и другие ферментированные производные молока содержат пробиотики — полезные бактерии для нашего организма. Есть некоторые ограниченные данные, что пробиотики могут быть полезны для профилактики диареи, но пока мало данных, подтверждающих это утверждение.

Международная научная ассоциация пробиотиков и пребиотиков исключила бактерии из ферментированных продуктов из группы пробиотиков. Так что воспринимать ферментированную еду как суперфуд тоже не стоит.

Существует много типов пробиотиков, которые могут по-разному воздействовать на организм, и мало что известно о том, какие из них лучше. Также существует огромная разница между пробиотиками фармацевтического качества, которые показывают многообещающие результаты в клинических испытаниях, и йогуртами и добавками, продаваемыми в магазинах.

Что делать с «суперфудами»

Главное — соблюдать чувство меры. Ягодами, водорослями, семечками или семенами можно разнообразить свой рацион, если нет аллергии и других противопоказаний, но это не панацея.

Сон, физическая активность и разнообразное питание обеспечат хорошее самочувствие быстрее, чем разрекламированные семечки, йогурты и ягоды. Например, ягоды и семечки присутствуют в рекомендациях, но чудес не делают.