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Суды Санкт-Петербурга вернули в правоохранительные органы почти 30 материалов об административных нарушениях в отношении жителей, которые, исходя из протоколов, нарушили правила карантина. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«На сегодня мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 70 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). 26 материалов было возвращено. Основные причины возврата: отсутствие документов, подтверждающих, что правонарушитель проживает по адресу, где должен находиться на карантине, отсутствие надлежащего извещения о дате, месте и времени составления протокола», — сказано в сообщении пресс-службы.

Судьи рассмотрели по существу шесть дел в отношении граждан, которые нарушили правила самоизоляции, вернувшись из зарубежных стран. Четверо из них оштрафованы на сумму 500 рублей каждый, еще двое были наказаны предупреждением. Рассмотрение остальных дел отложено либо по причине ненадлежащего извещения, либо по причине наличия у граждан желания участвовать в судебном заседании, но при этом находящихся в изоляции, добавили в пресс-службе.

В России на 6 апреля зафиксированы 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (4 484). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 47 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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