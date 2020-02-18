Спасательное судно «Эпрон» вышло в Черное море для поиска техники времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Накануне экипаж совершил переход из пункта базирования к месту проведения работ. Обследование морского дна производится с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, сообщает телеканал «Звезда».

Местоположение всех объектов, найденных на дне моря, сначала наносится на карты, а уже затем решается вопрос о подъеме военной техники и ее фрагментов.

3 февраля сообщалось, что фрагменты советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, сбитого в годы ВОВ, подняли со дна Черного моря. Экипаж «Эпрона» обнаружил самолет на глубине более 70 м недалеко от поселка Джубга.

В конце 2019 года водолазы уже подняли два двигателя и часть крыла этого самолета, но затем работы приостановили из-за неблагоприятной погоды.