К списку ограничений на трудоустройство для бывших заключенных планируется добавить еще один пункт. Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не сможет сесть за руль такси.

Сейчас минтранс разрабатывает пакет законопроектов, запрещающих работать таксистами гражданам с судимостью. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов. Нормы, усиливающие требования к таксистам, могут быть внесены в правительство страны в июле этого года. Как пояснили «РГ» эксперты, в случае принятия поправок справки об отсутствии судимости будут требовать у водителей в том числе интернет-агрегаторы такси. Если такое пятно в биографии есть, за руль не сядешь. Естественно, сама идея закрыть для судимых какую-то чувствительную сферу ради безопасности далеко не нова. В Трудовом кодексе уже есть несколько статей, предусматривающих запреты для бывших осужденных. Например, судимого не возьмут в школу учителем или тренером в детскую спортивную секцию. Человек, отсидевший срок, должен забыть о госслужбе, работе на стратегических предприятиях и т.д. В итоге так получается, что судимый гражданин на практике вечно находится как бы под подозрением.

Поэтому многие после освобождения сталкиваются с проблемой: некуда пойти, нигде не берут на работу. Причем нередко бывшему сидельцу отказывают в приеме даже там, где, в принципе, могли бы взять — закон не запрещает. Но кадровики предпочитают перестраховаться.

Работа в такси оставалась одной из возможностей, где на справку не посмотрят и дадут шанс начать жизнь с чистого листа. Тем не менее есть и другая сторона: а вдруг гражданин и вправду не перестал быть опасным? Есть масса случаев, когда таксисты нападали на пассажиров, грабили, насиловали и прочее. Аргумент, конечно, зыбкий, но все же…

«У многих граждан, особенно женщин, сегодня существуют опасения по поводу таксистов: вызовешь, а там неизвестно, кто приедет, — говорит адвокат Вячеслав Голенев. — Инициатива направлена на то, чтобы сделать такси и в целом общественный транспорт безопаснее. Но было бы хорошо распространить ограничение только на осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к работе таксистами судимых за преступления сексуального характера. Но, строго говоря, под категорию тяжких преступлений попадает и нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами, и ряд экономических преступлений, например, осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой с причинением крупного ущерба. Вряд ли вы сильно испугаетесь садиться в такси, если за рулем будет судимый, скажем, за взяточничество».

Справедливости ради надо признать, что пассажиры подчас не менее опасны для таксистов

Поэтому, по его мнению, ограничение надо детально прорабатывать. К тому же справедливости ради надо признать, что пассажиры подчас не менее опасны для таксистов. И надо еще подсчитать, какая статистика перекрывает: статистика нападений таксистов на пассажиров или обратный подсчет, когда именно пассажиры творили зло.

Новогодние ленты новостей полны сообщениями о криминальных происшествиях в такси. В Ростове-на-Дону рецидивист с сотоварищем избили таксиста и бросили в багажник. А в Новом Уренгое пассажир напал на таксиста с отверткой, так как не хотел платить за проезд. И так далее, и тому подобное. Так что, хотя у пассажиров есть основания опасаться таксистов, у таксистов не меньше оснований опасаться своих пассажиров.

«Но ведь никто не будет в здравом уме предлагать запрет судимым пользоваться услугами такси», — говорит адвокат.

В целом, по его мнению, необходимы сбалансированные меры. С одной стороны, более четко прописать список запретов на профессию, причем четко разграничить виды "биографических пятен": далеко не каждая судимость должна включать человека в списки нежелательных персон повсюду. Какие-то двери для человека, решившего исправляться, обязательно должны оставаться открытыми. С другой стороны, нужны меры, пресекающие возможность необоснованных отказов, когда человека не берут на работу только из-за того, что у него когда-то была судимость, пусть даже за нетяжкое преступление, какой-то грех молодости.

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