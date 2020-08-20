Для жителей Северной Германии «Северный поток — 2» — настоящая удача. С ним придут деньги, рабочие места, престиж. Но американцев это не волнует — им важно закрыть проект, и они готовы зайти очень далеко. Süddeutsche пишет о борьбе немецких портов с могущественным врагом из-за океана.

Для живущих здесь людей проект «Северный поток — 2» казался настоящей удачей, означающей деньги и престиж. Но затем пришло письмо из США, и теперь два мэра на собственной шкуре почувствовали, что такое мировая политика.

Петер Бургхардт (Peter Burghardt)

Мэр коммуны Лубмин Аксель Фогт (Axel Vogt), по его словам, находился в этот момент на спасательной вышке, потому что по профессии он — спасатель. Так что он по долгу службы постоянно всматривается в Балтийское море, вокруг которого, собственно, и завертелась вся эта история. Газопровод «Северный поток — 2», конечная точка которого находится здесь, на северо-западе федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, беспокоит не только весь мир, но и таких людей, как Фогт.

На пляже загорают отпускники, а Аксель Фогт совсем рядом учит детей кататься на доске для серфинга и плавать с ластами. В воде иногда встречаются медузы. Они их с учениками немного нервируют, но в целом все как обычно. 54-летний Фогт — крепкий и загорелый мужчина. Он был тренером по плаванию еще во времена ГДР. А вот письмо с угрозами из Соединенных Штатов Америки оказалось для Фогта, занимающего на общественных началах пост мэра коммуны с 2 тысячами жителей, в новинку. Все из-за второго «Северного потока».

«Это уже совершенно не смешно и противозаконно — говорю вам как юрист», — заявляет мэр города и адвокат по образованию Аксель Фогт, одетый в синюю футболку с красным крестом, шорты и солнечные очки.

Погода прекрасная, но ему приходится думать о Дональде Трампе и американских сенаторах. С 2011 года российский газ поставляется по трубопроводу «Северный поток — 1» в Лубмин, расположенный на берегу Грайфсвальдского залива. Благодаря этому община зарабатывает хорошие деньги, но в последнее время с этим же связаны и существенные проблемы. Совсем рядом скоро должна будет пройти и труба второго «Северного потока», строительство которой предполагалось завершить еще в конце 2019 года. Однако США хотят во что бы то ни стало помешать завершению проекта и угрожают даже компаниям из немецкой провинции.

«Не знаю, насколько далеко готовы зайти американцы, — рассуждает Аксель Фогт. — Мы уже готовимся к тому, что это каким-то образом затронет и нас».

На противоположной стороне залива можно разглядеть остров Рюген. Там тоже не понаслышке знают о проблемах с американцами. Сначала республиканцы и демократы в Конгрессе США договорились о штрафных мерах против компаний, владеющим судами, которые укладывали трубы второго «Северного потока». Репрессии предусмотрены законом под названием «Меры по защите энергетической безопасности Европы», подписанным президентом Трампом. Позднее репрессии были дополнительно ужесточены.

«Это первая наглость, — говорит по телефону Франк Крахт, мэр городка Зассниц на Рюгене. — Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех (американских) сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с «Северным потоком», а также отдельных сотрудников этих компаний».

В том числе и против него лично — чиновника Франка Крахта.

В письме за подписью сенаторов-республиканцев Теда Круза (Ted Cruz), Тома Коттона (Tom Cotton) и Рона Джонсона (Ron Johnson), которое немцы получили 5 августа, говорится, что его авторы предупреждают членов советов директоров, совладельцев и сотрудников паромных портов Зассница и Мукрана о риске сокрушительных «правовых и экономических санкций», если они будут оказывать содействие российским судам, строящим газопровод.

Кроме того, в письме говорится: «Если вы продолжите поставлять товары и оказывать услуги и иное содействие проекту „Северный поток — 2″, вы сделаете невозможным финансовое выживание ваших предприятий“.

Порт Зассница на 90% принадлежит городу, а на 10% — федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Его совладельцем в силу занимаемой должности является мэр Зассница Франк Крахт.

Представитель порта Мукрана отказался от комментариев и сослался на позицию федерального правительства. Но тем выразительнее слова двух мэров, которым приходится принимать во внимание возможные последствия. Аксель Фогт — в Лубмине, куда приходит второй „Северный поток“. Франк Крахт — в Засснице, в чьем порту базируются корабли, которые должны достроить газопровод, ставший причиной споров. Вышеупомянутое письмо, по мнению обоих, открыло новое измерение конфликта.

Двое чиновников вдруг оказались в эпицентре глобального конфликта вокруг снабжения Германии энергоносителями, России и США. На одной стороне — Берлин и Москва, заинтересованные в газопроводе „Северный поток — 2“. Согласие на реализацию проекта дали и страны-транзитеры: Дания, Швеция и Финляндия. На другой стороне — США, стремящиеся помешать строительству газопровода, а также Польша, Украина и многие эксперты-экологи.

Первая сторона указывает, что Германии и другим странам Европы выгоднее получать природный газ из расположенной относительно близко России, а не покупать больше сжиженного газа в далеких США. Другая сторона утверждает, что Европа рискует попасть в слишком большую зависимость от русских, финансирует Путина и вредит экологии Балтийского моря.

Лубмин и Зассниц оказались втянуты в конфликт, где на кону стоят миллиарды и миллиарды долларов. В нем участвуют самые могущественные люди со всего мира: Дональд Трамп, Владимир Путин, Ангела Меркель. А также Герхард Шрёдер, возглавляющий Совет акционеров компании Nord Stream AG, мажоритарным владельцем которой является российский государственный концерн „Газпром“. Конгресс и Сенат США, Европейский союз, Киев, Варшава и многочисленные инвесторы. Мировая политика? „Я этим не занимаюсь“, — сказал беспартийный политик Франк Крахт 1967 года рождения. С 2015 года он от лица Левой партии занимает пост мэра Зассница.

Его коллеге Акселю Фогту намного ближе Красный крест, нежели Белый дом. Однако, занимая важный пост в руководстве лубминского порта, он также может пострадать от этого конфликта. В порту стоит информационный стенд „Северного потока — 2“: „Новый газопровод для энергетического будущего Европы“.

Лубмин и Зассниц — два курорта в одном из самых слаборазвитых регионов Германии. Их власти заинтересованы в том, чтобы иметь иные источники дохода, кроме туризма, и вести бизнес в отраслях, не зависящих от сезона и пандемии. Мэры знакомы друг с другом по региональному Курортному совету, и совершенно не важно, что один из них работает при поддержке Левой партии, а другой представляет ХДС.

Насколько сильно им может навредить эта геостратегическая битва? Придется ли этому региону из бывшей ГДР ощутить на себе мощь „длинной руки“ США — бывшего классового врага? Удастся ли Вашингтону свести на нет проект „Северный поток — 2“?

Местные пляжи, несмотря на вспышку коронавируса, полны людей. Франк Крахт в эти дни в отпуске, но немедленно перезвонил нам и признался, что обострение конфликта шокирует его. Как-никак региональным политикам редко приходится сталкиваться с целыми империями!

»Мы должны доказать всему миру, что нас нельзя запугать», — заявляет он. Как на днях заявил глава МИД Германии Хайко Маас, ни одно государство в мире не имеет права угрожать Европе и указывать ей, какой должна быть ее энергетическая политика. «В этом случае это тоже не удастся».

Правда не удастся?

Зассниц, в котором живут около 10 тысяч человек, находится на правом верхнем краю Рюгена — на территории избирательного округа Ангелы Меркель, неподалеку от знаменитой Меловой скалы. Между подвесным мостом над портом и отелем «Рюген», где есть бар, в котором готовят вкусных жареных кур, где-то спряталась памятная доска с портретом Ленина. На ней написано, что в 1917 году Владимир Ильич именно через Зассниц возвращался из Швейцарии в Россию, чтобы возглавить Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

«Это больше никому не интересно», — говорит билетер в Рыбацком и портовом музее, среди экспонатов которого есть, в частности, орден имени Карла Маркса, которым когда-то был награжден городской рыбный комбинат. Тут же висит почетная грамота, подписанная Эрихом Хонеккером (Erich Honecker, первый секретарь Центрального комитета Социалистической единой партии Германии, первое лицо в бывшей ГДР — прим. перев.).

В порту Мукран, расположенном в трех километрах от центра Зассница, сложены штабелями стальные трубы для второго «Северного потока». Каждая из них имеет длину 12 метров и весит несколько тонн. Трубы уже закатаны в бетон и отгружены. Между Выборгом под Санкт-Петербургом и Лубмином уложены более 200 тысяч сегментов общей протяженностью в 1230 километров. Недостает еще около 160 километров — примерно 120 километров в территориальных водах Дании и совсем небольшого отрезка у немецкого побережья. Подготовка труб к укладке и сама укладка очень выгодны для Зассница в экономическом плане и имеют решающее значение для газопровода. Однако с декабря прошлого года оборудование простаивает из-за угрозы американских санкций.

У набережной уже три месяца пришвартовано одно из двух российских судов, на которые ополчились американские сенаторы в письме. В начале мая сюда прибыл «Академик Черский», оборудованный специальными кранами, окрашенными в желтый цвет. Но с тех пор он еще ни разу не сдвинулся с места. Другой корабль под названием «Фортуна» в начале мая покинул порт Мукран и находится теперь в порту Ростока. Кроме того, в порту Зассница бросил якорь плавучий отель «Россини». Зачем? «Для портовых рабочих», — поясняет Франк Крахт, но о подробностях умалчивает.

Ситуация весьма щекотливая. Швейцарская компания из-за угрозы санкций США отозвала свои суда-трубоукладчики, участвовавшие в строительстве «Северного потока — 2», а Россия вскоре перебросила сюда «Черского» из Японского моря. При этом возникли проблемы с Данией, которая запрещала кораблю проход через свои территориальные воды под предлогом наличия в окрестностях острова Борнхольм неразорвавшихся мин времен Второй мировой войны. Потом настало время нереста трески.

Кроме того, задержка могла быть связана с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Копенгаген. «Северный поток» — одна из важных тем в ходе избирательной кампании. При этом угрозы экономической блокады со стороны американцев нельзя игнорировать, о чем ясно свидетельствует ситуация вокруг Кубы и Ирана.

Какие проблемы могли бы возникнуть у Зассница? Франк Крахт признается, что порт Мукран играет важную роль в международной экономической деятельности. «Мы доказали, что умеем работать хорошо». Если, например, есть некая судоходная компания, чьи суда ходят, в частности, в Мексиканский залив, то ее руководство вполне может сказать: «Хм, пожалуй, мы лучше отправимся в какой-нибудь другой порт вместо Мукрана». Это, конечно, ударило бы по нашим интересам, объясняет мэр. Более того, Зассниц — крайняя точка «Нового Шелкового пути», и сюда дважды в неделю прибывают паромы с грузовыми вагонами, доставленными в Россию из Китая. Это американцам, конечно, тоже не нравится.

В своем письме американские сенаторы пригрозили, что в случае сотрудничества с российскими судами, участвующими в проекте «Северный поток — 2», членам правления, руководителям и акционерам порта Зассниц будет запрещен въезд в США. Кроме того, «будут заморожены любые их активы на территории Соединенных Штатов». Кстати, у Зассница есть город-побратим в США — Порт-Вашингтон, штат Висконсин, на берегу озера Мичиган — наряду с побратимами в Швеции, России, Китае и Литве.

В национальный праздник США в 2017 году Франк Крахт подписал соответствующее соглашение в Порт-Вашингтоне и прокатился по его улицам на кабриолете. В соглашении говорится о сотрудничестве в таких сферах, как охрана окружающей среды, рыбный промысел, работа с молодежью. Кроме того, Крахт встретился с иммигрантами из Передней Померании и их потомками. Теперь же сенатор от Висконсина Рон Джонсон — один из соавторов письма, которое угрожает порту Зассница разорением. Крахт считает это «верхом наглости». Он хотел бы, чтобы оставшиеся трубы были поскорее уложены на дно Балтийского моря. По его мнению, США своими угрозами в адрес Мукрана «вносят большую неразбериху в европейский бизнес».

А в полутора часах езды мэр Лубмина Аксель Фогт сидит под козырьком рядом с торговым киоском на променаде вдоль пляжа и размышляет о холодной войне. «Честно говоря, у меня такое ощущение, что я вернулся во времена службы в армии, когда я, будучи младшим офицером, командовал отрядом, и перед нами стояла задача мешать деятельности войск западных стран», — признается он. Будущий мэр служил в 3-й дивизии противовоздушной обороны Национальной народной армии ГДР. «У нас было много работы», — усмехается Фогт, но не вдается в детали. Все это было уже слишком давно.

Сам он ничего не имеет против США, после воссоединения Германии ему доводилось бывать во Флориде. При этом, по его словам, понятно: «Подражание американцам было где-то далеко от нас, живущие здесь люди всегда ощущали близость России — они с этим выросли». Он имеет в виду переписку с советскими школьниками. А советские инженеры и техники участвовали в строительстве местной АЭС, которую теперь разбирают — совсем рядом с местом стыковки «Северного потока». Кроме того, Россия — один из главных торговых партнеров земли Мекленбург-Передняя Померания, пусть даже объем двусторонней торговли и сократился в последние годы из-за «крымских» санкций, а теперь и из-за вспышки коронавируса.

Россия — надежный партнер, подчеркнул Фогт, а первый «Северный поток» приносит его общине большие деньги. В Лубмине рассчитывают и на доходы от второй ветки газопровода, хотя понятно, что с этим могут возникнуть трудности, пусть даже мэр все еще верит в благополучный исход. «Если эта история начнется, то это, конечно, будет бездонная яма. Американцы разойдутся не на шутку».

Дополнительно осложняет ситуацию и то, что в рядах ЕС нет единства в отношении второго «Северного потока». «Но если кто-то вмешается извне и введет санкции против соответствующей международному праву энергетической политики, то этот „кто-то» перейдет все мыслимые границы. И тогда Европа должна будет выступить с единых позиций“, — подчеркивает Фогт. Кроме того, трубы, по его словам, приспособлены для транспортировки водорода — топлива будущего.

»Сегодня у нас в порту как раз состоялось совещание по поводу водорода», — добавляет мэр.

Его дети проголодались, и бабушка купила им мороженого. «Пока-пока!» — прощается с ними Аксель Фогт. Он машет прохожим и рассказывает о корабле, участвующем в проверке уже уложенных труб в Грайфсвальдском заливе. Ранее он лично подписал от имени порта Лубмина соответствующее сервисное соглашение. «Это лишь один маленький кирпичик», — признается он.

Впрочем, после письма из-за океана Фогт ничего не может исключать. «Конечно, есть скрытый страх перед неизвестностью», — признается он. Неужели его промышленный район в случае краха второго «Северного потока» в итоге останется у разбитого корыта, как это произошло с построенной русскими АЭС?

Члены ХДС из Зассница пригласили Трампа посетить порт и остров Рюген. Аксель Фогт обратился к двум товарищам по партии из местного избирательного округа, в том числе к депутату бундестага Филиппу Амтору (Philipp Amthor), с вопросом: «Как нам уберечься от персональных санкций?» «Ведь я занимаюсь этой работой на общественных началах», — поясняет он и идет на свою спасательную вышку — следить за тем, чтобы там, в Балтийском море, не возникло проблем.