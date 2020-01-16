Президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил прописать в Конституции РФ обязательную ежегодную индексацию пенсий. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин высказался о пенсионной системе

На встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент заявил, что соответствующее изменение не позволит отказаться от индексации в пользу других проектов, заявив, что «денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут».

«Вроде бы мы и так это делаем (ежегодно индексируем пенсии) на сегодняшний день, но так было не всегда, и многие из присутствующих здесь об этом хорошо осведомлены, знают», — сказал Путин.

Он заявил, что отказ от индексации станет нарушением Конституции «со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Глава государства также подчеркнул важность положения о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

«Да, у нас уже в законах это прописано, но одно дело в законах, а другое дело — в Основном законе, в Конституции», — отметил Путин.

Видео дня. Мать похитила дочь-лесбиянку