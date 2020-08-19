Николай Протопопов. Атомные подлодки, мощные радиолокационные станции, масштабные учения и разведывательные миссии — НАТО все активнее на севере Европы. По мнению МИД России, альянс целенаправленно накачивает Норвегию военным контингентом. И как с другими европейскими странами, под предлогом «русской угрозы». О том, станет ли скандинавское королевство для альянса очередной Польшей, — в материале Mpravda.com.

Нездоровая активность

От слов о необходимости усиления военного присутствия в Норвегии НАТО переходит к делу. Заметно участились учения кораблей альянса с привлечением норвежского флота в Баренцевом и Норвежском морях. В регионе расширяются масштабы разведывательных миссий блока — вблизи границ России в Арктике работают разведывательные корабли ВМС Норвегии, а с норвежских баз вылетают на патрулирование самолеты Poseidon ВМС США. Осло и Вашингтон продлили соглашение о дислокации в стране подразделений морской пехоты, увеличив ее численность вдвое.

В 2018-м в Норвегии состоялись крупнейшие учения НАТО Trident Juncture. Около пятидесяти тысяч военнослужащих отрабатывали коллективную оборону при нападении условного противника. На площадке маневров альянс задействовал 65 боевых кораблей, в том числе американский авианосец «Гарри Трумен», впервые зашедший в Норвежское море со времен холодной войны.

В Северной Норвегии НАТО возводит радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении «Глобус-3». Стройка кипит на острове Вардё всего в нескольких десятках километрах от России. С помощью новой РЛС натовцы смогут видеть испытания российского ракетного оружия, отслеживать перемещение кораблей Северного флота и следить за внутренними районами «условного противника». Также модернизируются военные аэродромы Бардуфосс, Эвенес, Банак, Эрланн и Рюгге, портовый терминал Гротсунд переоборудуют для приема американских атомных субмарин.

МИД России неоднократно заявлял, что действия НАТО на севере Европы способствуют милитаризации Арктики. Особенно беспокоят разведывательные полеты авиации альянса. Уже давно стали привычными сводки Минобороны об американских самолетах-разведчиках, появляющихся у самых границ. Всякий раз ВКС приходится поднимать в воздух истребители и буквально отгонять их от внутреннего воздушного пространства.

Так, неделю назад МиГ-31 перехватил самолет «Посейдон» в опасной близости от границы. А четвертого августа средства контроля воздушного пространства засекли над водами Баренцева моря норвежский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20. Его тоже развернули с помощью истребителя ВКС.

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Mpravda.com отметил, что пока в Осло пытаются дистанцироваться от мероприятий НАТО, но делать это все труднее.

«В случае смены руководства страны может случиться все что угодно, в том числе и появление американских военных баз, — говорит эксперт. — Норвегия уже разместила американский военный контингент для учений, принимает подводные лодки США на своих базах. Курс на милитаризацию очевиден. Как изменится ситуация — неизвестно. Но ясно, что по мере усиления военной и политической напряженности Осло будет уступать давлению Вашингтона. В том числе потому что на фоне ожидаемой жесткой битвы за Арктику норвежцы очень рассчитывают на американцев».

Об искусственном нагнетании обстановки и поисках внешнего врага свидетельствуют высказывания руководителя внешней разведки Норвегии Мортена Хага Лунде, который считает главной угрозой для королевства Россию и Китай. Особую озабоченность вызывают новые российские ракеты дальнего действия. Норвежец сослался на укрепление военных баз на Кольском полуострове и в северной части Баренцева моря, учения Северного флота, передовые системы вооружений. По его мнению, угроза исходит также от межконтинентального ракетного комплекса «Сармат», гиперзвуковых «Авангарда» и «Кинжала».

Население пугают «русской угрозой», в том числе с экранов телевизоров, отметил военный эксперт аналитического клуба «Валдай» Артем Куреев.

«Норвежский политический истеблишмент склонен видеть в России опасного соседа, фактически потенциального противника, — отметил он. — Два сезона местного сериала «Оккупация» о захвате страны при молчаливой поддержке ЕС Россией — тоже показатель».

А после окончания холодной войны, напомнил Куреев, северная монархия вела достаточно самостоятельную политику уже на Русском Севере. Так, норвежские спецслужбы пристально следили за состоянием Северного флота и даже поддерживали сепаратизм малых народов региона, попытавшись разыграть «поморскую карту» и заявить об отдельном «поморском субэтносе», пострадавшем от «российского империализма».

Надо отметить, Норвегия стояла у истоков Североатлантического альянса и вступила в блок в 1949-м, однако исторически старалась занимать довольно осторожную позицию, чтобы лишний раз не обострять отношения с Советским Союзом. Так, в Осло отказались строить иностранные военные базы в мирное время, а также исключили размещение атомного оружия и ракет средней дальности в стране. По отдельному соглашению в Норвегии расквартировали лишь несколько сотен американских морпехов.

Однако за счет географического положения эта скандинавская страна всегда имела для НАТО стратегическое значение. Ведь в непосредственной близости — единственный путь, по которому в Атлантику могли выйти советские, а затем и российские подводные лодки. Кроме того, Норвегия — ключевой элемент системы противовоздушной обороны альянса NADGE (NATO Air Defence Ground Environment. Отсюда начинался барьер из радиолокационных станций, тянущийся через всю Европу до Турции.

«Контроль над Норвегией позволял НАТО в случае войны не допустить или минимизировать прорыв советских атомных подводных лодок в Атлантику, — пояснил Куреев. — Вместе с тем Осло старалось убедить Москву в миролюбивом, оборонительном характере НАТО, не пуская базы альянса и США на свои территории. Впрочем, это никогда не мешало потомкам викингов принимать у себя глобальные учения альянса и размещать радиолокационные станции слежения».

Страна фьордов давно служит надежным прибежищем для атомных субмарин США, патрулирующих Северную Атлантику, — здесь обустроены аэродромы, на которых базируются натовские «летающие радары» AWACS и самолеты-разведчики. Есть авиационные базы для приема техники НАТО, множество складов тяжелого вооружения и готовая инфраструктура для размещения при необходимости сил союзников.

«Однако говорить, что Норвегия станет второй Польшей, нельзя — у Осло своя оборонительная доктрина, — подчеркивает эксперт. — Население может негативно воспринять размещение американских солдат в стране, и тут даже самые пугающие сериалы не помогут. Электорат расценит это как неспособность защититься своими силами, что не в пользу властей».

И все же большинство опрошенных Mpravda.com аналитиков уверены: в ближайшие годы американцы зачастят на север Скандинавии. Причем отнюдь не с мирными целями.

© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn RitchieВоеннослужащие Вооруженных сил Бельгии во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец») в Норвегии