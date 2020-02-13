Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей банка «ФК Открытие». Об этом сообщает 13 февраля «РИА Новости» из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить», — сказала судья Ирина Вырышева.

Агентство отмечает, что 31 января Басманный суд заочно арестовал сыновей предпринимателя, Дмитрия и Александра. Решение вопроса о заочном аресте Бориса Минца откладывали несколько раз. Сначала защита просила время на подготовку позиции, а позже слушание перенесли из-за поступивших в суд анонимных угроз о минировании. Отмечается, что в последний раз рассмотрение ходатайства следствия отложили из-за зарубежной командировки адвоката Минца.

Ранее, 30 января, следствие объявило Бориса, Александра и Дмитрия Минцев в международный розыск. Следствие ходатайствовало о заключении Минца-старшего под стражу заочно. ТАСС отмечал, что требования следователей относительно Дмитрия Минца связаны с тем, что он скрывается от правоохранительных органов России. По словам его адвоката Федора Куприянова, подзащитный не скрывается от следствия, находится в Лондоне, обвинение против него касается предпринимательской деятельности.

В мае 2018 года СМИ со ссылкой на источники писали, что Борис Минц уехал с семьей в Лондон. Его сыновья с семьями также покинули Россию.