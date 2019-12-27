Химкинский городской суд вернул дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» в прокуратуру. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает «РИА Новости» с ссылкой на адвоката Сергея Шостака.

Уголовное дело о хищении средств «НПО Лавочкина» было возбуждено в июле 2018 года, а фигурантами стали экс-гендиректор «НПО Лавочкина» Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения организации Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков.

Всем обвиняемым вменялось мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело составляет более 60 томов.

Признательные показания дала только Аверьянова. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но позднее отказалась от этих показаний. Остальные же свою вину отрицают.

Акционерное общество «НПО Лавочкина» — предприятие ракетно-космической отрасли, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований.