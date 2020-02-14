Футболисту Александру Кержакову придется заплатить первой жене Марии 5 млн рублей неустойки по алиментам вместо 1,2 млн. Решение об этом вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга, сообщила в пятницу, 14 февраля, объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Мировым судьей с Кержакова было взыскано 1 200 000 рублей. Истец просила 6 444 090 рублей 60 копеек. Районный суд увеличил сумму до 5 000 000 рублей», — сказано в сообщении.

Ранее в феврале сообщалось, что Приморский районный суд рассмотрит иск первой жены Кержакова о временном ограничении его права управлять транспортными средствами.

В ноябре 2019 года спортсмена обязали выплачивать алименты его первой жене Марии на содержание их общей дочери. К тому моменту у него накопилось долгов по алиментам на сумму более 12,9 млн рублей. По этой причине бывшая супруга подала в суд, чтобы временно ограничить бывшему мужу право водить автомобиль.

Кержаков и Мария Голова поженились в 2005 году. В том же году они стали родителями. Пара развелась спустя пять лет.