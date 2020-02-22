Глава коллекторской фирмы, сотрудники которой рассылали должникам сообщения с угрозами, отстранен от работы. Это первый подобный случай в российской практике, рассказали в московском управлении Федеральной службы судебных приставов в субботу, 22 февраля.

Административное расследование в отношении компании «Проф коллекшн» начато по нескольким жалобам, передает ТАСС. Установлено, что сотрудники фирмы использовали программы автодозвона, нарушая ограничения частоты звонков, установленные законом. Кроме того, они рассылали сообщения с оскорблениями, нецензурной бранью и угрозами в отношении родных и близких должников.

В арбитраж направили протокол о нарушении ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). Учитывая, что раньше фирму уже штрафовали по аналогичному поводу, суд применил к гендиректору компании (имя этого человека не называется) дисквалификацию на полгода.

По данным сервиса Rusprofile, гендиректором ООО «Проф коллекшн», зарегистрированного в Сочи, является Людмила Александровна Стебенькова.

Ранее, в феврале, Арбитражный суд Липецка оштрафовал коллекторское агентство, сотрудники которого продолжали звонить должнице, признанной банкротом, с требованиями о возврате кредита. Долги женщины были списаны еще в 2019 году, однако компания продолжала настаивать на их возврате.