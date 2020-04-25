Тверской суд Москвы заключил под стражу до 23 июня гражданина Молдавии Андрея Торкунова, известного как вор в законе Турок. Его обвиняют по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом узнали «Известия» в субботу, 25 апреля.

Согласно постановлению суда, Торкунов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

Следствие считает, что Торкунов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и «продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать производству по делу». Одним из поводов для этого может стать отсутствие у Торкунова работы и источника дохода, считает обвинение.

Обвиняемый может обжаловать данное решение в Мосгорсуде в течение трех суток.

Дело против Торкунова возбудили 23 апреля. На следующий день его задержали. Агентство «Прайм Крайм» уточняет, что спецназ задержал мужчину сразу после освобождения из Верхнеуральской тюрьмы, где тот ранее отбывал наказание. При личном досмотре у Торкунова нашли пистолет с патронами и гашиш общей массой почти 45 г.

Торкунов стал вором в законе в 2013 году, но конфликтовал с известным в криминальных кругах вором в законе Ровшаном Джаниевым по кличке Ровшан Ленкоранский. За нарушение правил и недопустимое поведение Турок был развенчан криминальным авторитетом Шакро Молодым.

«Развенчание» из-за нарушения правил воровского мира происходит крайне редко. Один из самых известных случаев — это лишение в 2014 году статуса вора Саши Севера, которому посвящена песня «Владимирский централ».

Ранее 29 марта в Москве задержали гражданина Грузии вора в законе Мераба Гогию, известного также под кличкой Мелия (в переводе с грузинского — «лиса»). Его поместили в центр временного содержания для иностранцев и собираются депортировать на родину.