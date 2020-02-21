Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6 годам колонии и запрету занимать государственные должности в течение трех лет за призывы к терактам в России. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в пятницу, 21 февраля.

Подсудимый в зале суда отсутствовал, рассмотрение дела прошло в заочном порядке.

Гриценко обвиняется в России по ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к терроризму.

Как ранее заявила сторона обвинения, в деле есть все необходимые доказательства подтверждающие, что Гриценко призывал к терроризму (представлены видеозаписи эфиров телеканалов и из интернета). В ходе расследования уголовного дела была проведена психо-лингвистическая экспертиза, которая выявила призыв к взрыву поездов на территории РФ. После публикации видео был зафиксирован факт подрыва автомобилей на Украине. Также были попытки устроить взрывы на железнодорожных путях в России.

В декабре 2019 года Следственный комитет России направил уголовное дело в отношении Гриценко в суд. В апреле следствие объявило Гриценко в международный розыск и попросило избрать Басманный суд Москвы заочный арест для экс-министра.

Анатолий Гриценко занимал пост министра обороны Украины с 4 февраля 2005 года по 18 декабря 2007 года. После отставки он стал народным депутатом Верховной рады с 2007 по 2014 год. В 2014 и 2019 годах он баллотировался в президенты Украины.