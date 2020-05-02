В Москве Перовский районный суд отказался арестовать мужчину, который ударил сотрудника полиции и пытался завладеть его оружием. Об этом сообщили ТАСС в суде в субботу, 2 мая, не уточнив, какая мера пресечения избрана нарушителю.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Матмусаева М.М., в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя, не опасного для его жизни или здоровья»)» — сказали в суде. Рассмотрев этот материал, судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили агентству, что лейтенант полиции заметил четырех человек, один из которых впоследствии напал на него. Он нецензурно выражался, ударил рукой по лицу полицейского, после чего его задержали и доставили в ОМВД.

Кроме уголовного дела в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее в субботу о нападении на полицейского рассказали в Главном управлении Следственного комитета России по Москве. По данным следствия, инцидент произошел 30 апреля на улице Вешняковской. Сотрудник правоохранительных органов остановил мужчину 1979 года рождения, чтобы проверить документы. Гражданин повел себя агрессивно и применил насилие к силовику.

Видеозапись конфликта была опубликована 1 мая в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Мы в форме». На кадрах видно, как мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на представителя власти, сорвав с него фуражку. Между мужчинами завязалась драка.

С 29 марта по 12 мая в московском регионе действует обязательный режим домашней самоизоляции. Также гражданам рекомендовано соблюдать в общественных местах социальную дистанцию в 1,5 м.

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