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В РУСАДА предложили молча согласиться на четырехлетние санкции

Попытка России оспорить отстранение сборной страны отмеждународных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS) может усугубитьположение российских атлетов. Об этом предупредил глава Российскогоантидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Публичные слушания раскроют миру обоснования решенийWADA, те кейсы, которые были изменены. Второе – вступление (в дело) новых игроков,которые могут потребовать не смягчения, а ужесточения санкций. Это оченьсерьезные риски«, – цитирует РИА «Новости» чиновника.

По словам Гануса, он лично не хотел оспаривать решение Всемирногоантидопингового агентства (WADA) в суде, но раз большинство на общем собрании членов РУСАДА посчитали несправедливым наказание РФ за нарушение антидопинговых правил, онвынужден это уважать.

Официальное уведомление о несогласии РУСАДА с выводами исполкома WADA уже направлено, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее «Утро» писало, какие соревнования могут пройти без участия российской сборной.

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