Суд расторг брак певицы Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Об этом адвокат Сергей Жорин, представлявший в бракоразводном процессе интересы артистки, написал в четверг, 30 апреля, в Instagram.

Юрист поздравил Лолиту с расторжением брака. «Красивая, успешная, молодая Лолита снова свободна. Ну, почти. Когда я звонил ей и сообщил, что суд расторг брак, я услышал в трубке, что, кажется, кто-то открыл шампанское», — цитирует Жорина агентство городских новостей «Москва».

О расставании Милявской и Иванова стало известно в начале июля 2019 года. Для певицы это был пятый брак. В октябре Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака, которое подал супруг певицы.

В ноябре представители Лолиты подали встречное исковое заявление о признании брака фиктивным. Супруги прожили вместе девять лет.