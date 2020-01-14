Преображенский суд Москвы рассмотрит дело актрисы Натальи Бочкаревой 20 января и решит, назначить ли ей штраф за незаконное хранение наркотиков. Об этом во вторник, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алису Закутнюю.

В конце сентября появилась информация о задержании Бочкаревой с 0,69 г кокаина в Москве. Сотрудники автоинспекции остановили машину, за рулем которой была похожая на актрису женщина. Бочкаревой назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

Позже Бочкарева прокомментировала сообщения о том, что она намеренно устроила этот скандал ради пиара. С такой точкой зрения актриса категорически не согласилась, однако поблагодарила всех хейтеров, которые, по ее словам, помогают ей держаться в тонусе.