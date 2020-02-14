Первый апелляционный суд оставил в СИЗО обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан, передает в пятницу, 14 февраля корреспондент «Известий».

«Суд повторно рассмотрел апелляционную жалобу Цуркан и постановил оставить ее под стражей до 14 марта», — уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Цуркан взяли под стражу 7 февраля.

Официальное обвинение Цуркан предъявили 28 июня 2019 года, она не признала свою вину. Женщину арестовали 19 июня по ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предъявила ей обвинение в окончательной редакции 21 ноября 2019 года. В общей сложности женщина провела под стражей более полутора лет и вышла на свободу 16 января 2020 года. Адвокат обвиняемой отмечал, что ей изменили меру пресечения на «запрет определенных действий».

В середине ноября Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета и деньги Цуркан на общую сумму 451 млн рублей. Их изъяли у нее дома и из индивидуальных банковских сейфов, которые она арендовала.

По данным следствия, Цуркан передавала информацию о подготовке крупных энергетических проектов Службе внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). ФСБ России считает, что обвиняемая могла передавать сведения о переговорах Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и Донбасс.