Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновным бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

«Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных средств с использованием своего служебного положения», — сообщает корреспондент «Известий» во вторник, 10 марта.

Отмечается, что по делу также проходят бывшие замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

В июле Коршунова признали виновным по одному из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей. Суд приговорил его к семи годам колонии.

Коршунова задержали в сентябре 2017 года. Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов для учреждений ФСИН по госконтрактам, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе.

Предполагается, что в период с декабря 2015 по январь 2016 года Коршунов обеспечил заключение договора между ФГУП «СУ-23» и подконтрольной ему фирмой «Юнистрой» на строительство изолятора, зная, что у компании недостаточно средств для реализации объекта. Тем не менее 82 млн рублей из бюджета были перечислены на счета организации.

В декабре 2016 года ФГУП «СУ-23» было реорганизовано, а строительство СИЗО так и не было завершено. Потребовалось выбрать нового исполнителя работ. Коршунов обеспечил заключение допсоглашений с «Юнистроем», на счет фирмы было еще перечислено не менее 111 млн рублей. Компания так и не выполнила свои обязательства, а бюджету был нанесен ущерб на сумму не менее 193 млн рублей.