Ростовский областной суд приговорил доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева к 7,5 года колонии за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 13 февраля.

«Суд признал Темирева виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена») и назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует представителя суда ТАСС.

В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания. Уточняется, что Темирев не стал обжаловать приговор, он вступил в силу.

5 февраля стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Виктора Королева по обвинению в государственной измене. Подробности не сообщались, так как в деле имеются материалы под грифом «Секретно».

Согласно судебной статистике, за первую половину 2019 года за госизмену и шпионаж в России были осуждены пять человек, а за аналогичный период 2018-го — восемь, в том числе четыре иностранца.