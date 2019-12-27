Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии жительницу Калмыкии Веру Андрееву, перечислившую почти 300 тыс. рублей на счет внучки, состоящей в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом 27 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.

По ее данным, 24 января пенсионерка Андреева 1953 года рождения перечислила почти 300 тысяч рублей на расчетный счет, указанный ее внучкой, которая состоит в ИГ в Сирийской Арабской Республике. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Отмечается, что дело в отношении внучки Андреевой было выделено в отдельное производство.

В соответствии с приговором пенсионерка была признана виновной и ей было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет.

18 декабря сообщалось, что в Калмыкии возбудили уголовное дело против 22 человек, которые обвиняются в создании террористического сообщества.

По данным следствия, в 2013 году уроженец Дагестана создал террористическую группировку «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» в колонии Калмыкии. В ходе следственных действий были задержаны пять человек. Остальные подозреваемые отбывают наказание в местах лишения свободы.

Отмечается, что еще три участника сообщества были убиты правоохранителями во время вооруженного сопротивления.