Мосгорсуд приговорил экс-генерала Следственного комитета России Александра Дрыманова к 12 годам колонии за взятку в $200 тыс. от бандитов, сообщает в среду, 18 марта, корреспондент «Известий» из зала суда.

«Дрыманов — 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 млн рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на семь лет с лишением звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени», — огласила приговор судья.

1 июня 2018 года Дрыманов написал рапорт об уходе в отставку. В качестве причины назывался выход на пенсию в связи с достижением предельного возраста. Генерала задержали 17 июля в рамках «дела Шакро Молодого». Кроме того, его обвиняли в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.

Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Суд арестовал его.

Подробности дела официально не озвучивались. По информации СМИ, несколько офицеров СК РФ получили взятку размером $1 млн за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). После этого они поделили сумму, Дрыманов получил пятую часть от нее.

Второй эпизод связан с получением генералом €9850 от своего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство. О факте передачи денег Никандров заявил на заседании суда по делу бывшего руководителя Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Сам Дрыманов не признает своей вины и считает себя оговоренным.

2 октября Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в получении Дрымановым взяток. Ни он, ни остальные фигуранты вину не признали.

В ноябре 2019 года Дрыманов во время слушаний заявил, что непричастен к взяточничеству, а в мешке, который он передавал своему заместителю Денису Никандрову, были не деньги, а коньяк.

10 февраля в ходе прений, проходивших в закрытом режиме, обвинение просило для Дрыманова 16 лет колонии строгого режима и штрафа в 196 млн рублей. Кроме того, прокурор предлагал назначить экс-главе Службы безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко наказание в виде 17 лет колонии, бывшему главе СК по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексею Крамаренко — в виде 14 лет колонии — и оштрафовать Крамаренко на 195 млн рублей, а Максименко — на 250 млн рублей.