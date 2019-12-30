Суд постановил снять дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой с рассмотрения в особом порядке. Об этом 30 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Инстанция начнет рассмотрение дела Масляевой в общем порядке. Как отметила судья, рассмотрение назначено на 13 января. Она также добавила, что у суда возникли сомнения, что бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» выполнила все условия досудебного соглашения. В ходе расследования уголовного дела Масляева единственной из фигурантов пошла на сделку со следствием и дала показания на других обвиняемых.

В ноябре президиум Мосгорсуда отменил возврат прокурору дела бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которую обвиняют в мошенничестве, и направил в суд на новое рассмотрение.

Мещанский суд Москвы решил вернуть дело прокурору, поскольку в обвинительном заключении не конкретизирована роль подсудимой в преступлении. Суд отметил, что экс-главбуху неизвестны обстоятельства хищений и кто именно и в каком размере завладел средствами «Седьмой студии», а также усомнился в возможности принятия решения по делу Масляевой в особом порядке.

Отменить решение Мещанского суда попросил заместитель генпрокурора, указав, что с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных на развитие театрального проекта «Платформа».

28 января Мещанский суд Москвы освободил Масляеву от участия в дальнейших заседаниях по делу о хищении средств. Ее было выделено в отдельное производство, поскольку она заключила сделку со следствием и признала свою вину. Остальные же утверждают, что государственные деньги тратились только на проекты.