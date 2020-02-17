Общественные деятели Любовь Соболь и Георгий Албуров должны выплатить «Московскому метрополитену» штраф в размере 311 тыс. рублей в качестве компенсации убытков, которые метро понесло из-за того, что ему пришлось привлекать дополнительных сотрудников для обеспечения безопастности пассажиров в выходной день, когда проходила организованная Соболь акция.

Об этом 17 февраля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда. Также нарушители должны будут оплатить госпошлину в размере 5 тыс. рублей.

В результате организованного Соболь и Албуровым мероприятия летом этого года в метро увеличился пассажиропоток, в результате чего доходы ГУП «Московский метрополитен» возросли на 2,6 млн рублей. При этом из-за того что акция была не согласована с правительством, возникла необходимость привлечения дополнительных сотрудников в выходной день, в результате чего метро понесло убытки в размере 311 тыс. рублей.

В сентябре стало известно, что против Соболь и Албурова зарегистрированы пять исков. Истцами выступают ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», а также два индивидуальных предпринимателя — Ярослав Христов и Виталий Толкалов. Ранее в том же месяце Коптевский суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении более 1,2 млн рублей убытков из-за простоя транспорта.

В Москве прошли шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и граждан, задержанных в ходе предыдущих мероприятий. Последняя акция состоялась 31 августа. Она началась у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади. По данным полиции, на несогласованное с властями шествие пришло около 750 человек.

До этого согласованные мероприятия проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после шествия 10 августа участники провели несогласованную акцию.