Суд обязал руководство МХАТ им. Горького выписать актерам, подавшим иск против руководства, стимулирующие надбавки и премии по итогам 2019 года. Также каждый из них получит моральную компенсацию в размере 3 тыс. рублей, передает корреспондент «Известий».

Общая сумма выплат актерам превысит 700 тыс. рублей. Также театр должен будет выплатить в бюджет города 10 604 рубля.

Представитель ответчика Федор Кириллов заявил, что истцы сами выстроились в группу, недовольную новым руководством театра. И их цель — не отстоять свои права, а дискредитировать новых руководителей. Он подчеркнул, что тех, кто подал иск, не лишали ролей, но они не согласны с изменением концепции театра. В частности, они не смогли смириться с использованием на сцене ненормативной лексики.

Группа актеров подала иск против нового худрука театра Эдуарда Боякова. Они утверждают, что не получают ролей в спектаклях. Кроме того, артисты требуют признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену премий.

В январе председатель московской организации российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина рассказала «Газета.Ру» о деталях иска. В частности, заявители считают, что Бояков занимается «переформатированием театра в дом культуры», хотя экс-худруку Татьяне Дорониной и коллективу театра было обещано сохранение репертуарной политики и МХАТ как академического театра. По ее словам, ведется планомерное разрушение театра и труппы.

Бояков назначен художественным руководителем МХАТ им. Горького в декабре 2018 года. Доронина, возглавлявшая театр с момента его образования, переведена на специально введенную должность президента. Тогда Бояков заявлял, что все актеры постоянной труппы театра продолжат работу. Их нагрузка увеличится, так как планируется выпуск новых постановок, добавил он.