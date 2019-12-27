Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в розыск по уголовному делу о клевете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дмитрич Савочкина, представляющего интересы заявителя в пятницу, 27 декабря.

«В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вдова экс-мэра Москвы знает о возбужденном против нее деле и наняла четырех адвокатов. В розыск ее объявили из-за того, что она пять раз не являлась в суд.

Известить Батурину о необходимости явиться в суд по ее московскому адресу и телефону не получилось. Отмечается, что у нее есть недвижимость в Австрии. Адвокаты предпринимательницы заявили, что не могут с ней связаться из-за отсутствия у них ее прямых телефонов и электронных адресов.

Ранее в пятницу мировой суд Калмыкии возбудил дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК) против Батуриной по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата вдовы Лужкова. Однако суд не удовлетворил требование Манжеева о помещении Батуриной под домашний арест после ее объявления в суд.

Манжеев подал заявление в судебный участок № 6 Элистинского судебного района в сентябре 2019 года. Елена и Виктор Батурины судятся в Австрии: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о том, что он подделал приложения к заключенному между ними договору в 2007 году об урегулировании взаимных претензий. В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что это не так, поэтому он написал заявление в мировой суд в Калмыкии.

В конце октября журнал Forbes назвал самых богатых женщин России. Тогда первое место заняла Елена Батурина, состояние которой оценивается в $1,2 млрд.