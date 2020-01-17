Суд арестовал жену лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова — заслуженную артистку России и скрипачку Анастасию Чеботареву, по делу о хищении общиной суммы, превышающей 15 млн рублей. Об этом 17 января сообщает корреспондент «Известий».

16 июля 2018 года основатель секты Андрей Попов был осужден на пять лет в колонии общего режима. Также суд приговорил главного бухгалтера секты Галину Маркевич к четырем годам и девяти месяцам заключения, а две ближайшие помощницы лидера секты Надежда Розанова и Жанна Фролушкина получили четыре года и 10 месяцев и четыре года и 11 месяцев колонии соответственно.

Суд пришел к выводу, что руководитель псевдоправославной группы выдавал себя за церковнослужителя, а другие фигуранты дела оказывали психологическое и физическое воздействие на граждан, а также вводили их в заблуждение.

Деятельность секты «бога Кузи» была пресечена в сентябре 2015 года. Духовному лидеру организации и его помощникам предъявили обвинения в крупном мошенничестве и создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью. При обысках оперативники обнаружили у них около 43 млн рублей и более $100 тыс.