Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону 14 февраля.

Его вяли под стражу. Представитель суда уточнил «РИА Новости», что бывшего чиновника арестовали до 10 апреля. Сторона защиты просила для него подписку о невыезде или домашний арест.

«Суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться, а также использовать свое должностное положение для оказания давления на других участников дела», — отмечается в сообщении.

Накануне, 13 февраля, следователи задержали Кузнецова, а в его кабинете и в доме прошли обыски. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Согласно материалам дела, чиновник покровительствовал читинскому бизнесмену в обмен на имущественные услуги. В частности, в 2016 году Кузнецову, который на тот момент занимал пост градоначальника Читы, благоустроили придомовую территорию в пригороде на 2 млн рублей. В том же году предприниматель безвозмездно оказал ему другие имущественные услуги на сумму 5 млн рублей.

Ранее в пятницу по подозрению в получении взятки задержали прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, его брата Алихана Аслаханова и других предполагаемых соучастников. Против прокурора возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Его брата обвиняют в посредничестве при взяточничестве.